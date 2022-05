Aspiranti sindaci e consiglieri: i deputati in corsa alle comunali

Sala d’Ercole si appresta a vivere settimane di magra complice l’appuntamento elettorale delle comunali del 12 giugno.

1' DI LETTURA

PALERMO – Amministrative: i parlamentari regionali scaldano i motori. Sala d’Ercole si appresta a vivere settimane di magra complice l’appuntamento elettorale delle comunali del 12 giugno.

Deputati ai nastri di partenza: i candidati sindaco

Come da tradizione, la truppa parlamentare andrà a supportare i propri candidati di riferimento piazzati a varie latitudini nei rispettivi collegi d’elezione. Ma ci sono anche diversi deputati che alle amministrative correranno in prima persona per la fascia di primo cittadino, per un posto da assessore o per uno scranno in consiglio comunale.

Vediamo chi sono. Cinque gli onorevoli che duelleranno per diventare sindaci: Roberto Lagalla (Udc) a Palermo, la forzista Bernardette Grasso a Rocca di Capri Leone, la meloniana Rossana ad Avola, Matteo Mangiacavallo (Attiva Sicilia) a Sciacca e l’uscente Danilo Lo Giudice (esponente di Sicilia Vera) a Santa Teresa di Riva.

Un posto in giunta o in consiglio

La deputata pentastellata Valentina Zafarana, invece, è stata indicata come vicesindaco designato a Messina dal candidato del centrosinistra, Franco De Domenico. Il capogruppo autonomista all’Ars, Toto Lentini, è invece assessore in pectore designato dal candidato del centrodestra palermitano Roberto Lagalla e si presenterà agli elettori anche come capolista per al consiglio comunale della lista “Alleanza per Palermo”.

Corrono, invece, per un posto in consiglio comunale e dare un forte supporto alle liste il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo e la deputata di Prima l’Italia Marianna Caronia a Palermo e l’azzurra Daniela Ternullo a Melilli.