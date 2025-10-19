 Basket, assalto al pullman dei tifosi: morto l'autista
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, muore l’autista

Sarebbe stato colpito da un mattone
LA VIOLENZA
di
RIETI- Un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia di A2 è morto, questa sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano (Rieti), dopo che alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti hanno assaltato il pullman che stava lasciando la città dopo si era disputato l’incontro. Così l’agenzia Ansa.

L’uomo, secondo quanto riporta Pistoiasport, è morto dopo essere stato colpito da un mattone, mentre i tifosi assaltavano il pullman lanciando pietre e altri oggetti.

