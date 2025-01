Assalto notturno alla villa di Maria Sole Angelli, legati un vigilante e la governante

Da quantificare il bottino

ROMA – Irruzione notturna, da parte di una banda di cinque rapinatori, a casa di Maria Sole Agnelli, 99 anni, sorella dell’avvocato Gianni Agnelli, a Torrimpietra, alle porte di Roma.

I banditi sono entrati in azione nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio, prendendo in ostaggio un vigilante e una domestica mentre la padrona di casa dormiva e non si è accorta di nulla. Ignoto al momento il bottino. Sul caso indagano i carabinieri.

I due collaboratori sono stati immobilizzati ed è stata rubata la cassaforte contenente oggetti di valore, ma l’importo è ancora da quantificare. L’assalto sarebbe stato portato a termine nella notte da un gruppo di rapinatori che si sono presentati all’ingresso di Villa Maria Sole aggredendo la guardia giurata che si trovava in auto in servizio di vigilanza esterna fuori dal cancello. Una volta immobilizzato il vigilante i malviventi sono riusciti ad entrare nel complesso e a raggiungere la villa principale dove hanno preso in ostaggio la governante.

A quel punto si sono concentrati sulla cassaforte che è stata portata via. Illesi i due ostaggi che dopo qualche ora sono riusciti a liberarsi e a dare l’allarme. Nessuna conseguenza per Maria Sole Agnelli. Sono in corso indagini per individuare la banda entrata in azione e non si esclude che possano essere acquisiti i filmati della videosorveglianza della villa.