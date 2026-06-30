Quattordici misure cautelari

PALERMO – Poche ore di assenza, a volte interi giorni. Secondo l’accusa, tutte ingiustificate. Messi notificatori del Comune di Palermo e giardinieri della Reset durante le ore di servizio abrogavano faccende private: dallo shopping all’hobby della pesca

Accogliendo la richiesta della della Procura della Repubblica il giudice per le indagini ha disposto 14 misure cautelari personali (sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio fino a un massimo di 3 mesi e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), nei confronti di 5 dipendenti comunali e 9 giardinieri. Sono indagati per truffa e falso. Come aveva anticipato da Livesicilia il 15 aprile scorso, gli indagati erano stati convocati dal Gip Micaela Raimondo per gli interrogatori preventivi. Gli episodi contestati ai presunti assenteisti sarebbero avvenuti fra febbraio e settembre 2024.

Assenteismo a Palermo, le indagini

Le indagini sono state condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria con pedinamenti, appostamenti, videosorveglianza, e incrocio delle timbrature dei badge di servizio.

I messi notificatori dopo avere timbrato l’inizio del turno di lavoro e l’uscita dagli uffici per “servizio esterno” si recavano in outlet, centri commerciali, bar, negozi, centri scommesse e mercatini rionali.

Tra i casi più eclatanti monitorati, dipendenti che si dedicavano ad attività di pesca o

o coltivavano la terra.

Per i dipendenti della società partecipata sono state rilevate false attestazione di presenza con la compiacenza dei colleghi che timbravano al posto loro. Era uno scambio di “favori” che si è ripetuto oltre 550 volte.

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