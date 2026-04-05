KLab66.it, il partner informatico che non ti lascia mai solo

In un mercato dove i sistemi informatici sono il cuore operativo di qualsiasi attività commerciale, avere al proprio fianco un partner tecnico affidabile non è un optional, è una necessità. Dal 2014, KLab66.it di Castelvetrano si occupa di questo, con competenza certificata, presenza capillare in Sicilia e un’assistenza diretta disponibile sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro.

Chi è KLab66.it: una storia nata sul campo

KLab66.it nasce dall’esperienza diretta del suo fondatore, Luigi Russo, che dopo anni di lavoro nell’informatica applicata al retail e alla grande distribuzione ha scelto di mettere la propria competenza al servizio delle imprese siciliane. Una realtà radicata nel territorio, con clienti distribuiti in tutta la Sicilia, con una presenza particolarmente consolidata nelle province di Trapani e Palermo.

Il vero punto di forza: l’assistenza artigianale 7/7, 24/24

Nell’era dei chatbot e delle risposte preconfezionate, KLab66.it ha scelto una strada diversa. Quando un cliente chiama, risponde una persona, che si tratti di un intervento telefonico o di una visita diretta in sede. Il Sig. Russo definisce questo approccio “artigianale”, non processi industriali replicabili su larga scala, ma relazioni costruite nel tempo, soluzioni su misura, attenzione al singolo. L’obiettivo non è risolvere il problema e salutarsi ma è accompagnare il cliente in un percorso, fino a quando sa gestire i propri strumenti in completa autonomia.

Operatori certificati: qualità misurabile, non solo promessa

Tutti gli operatori di KLab66.it sono certificati, con competenze riconosciute in ambito fiscale, software gestionale e risoluzione delle problematiche tecniche legate ai sistemi informatici per il retail. La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 garantisce metodo, tracciabilità e standard verificabili in ogni intervento. Il servizio copre gli adempimenti legati ai registratori telematici, la gestione dei software gestionali, il supporto nelle nuove normative fiscali e la risoluzione di anomalie hardware e software.

Sistemi POS e registratori telematici per retail e GDO

KLab66.it fornisce, installa e assiste sistemi POS, per ottimizzare le operazioni di vendita, garantire la conformità fiscale e semplificare la gestione del punto cassa. Per farlo si avvale di due partner tecnologici di primo piano, AXON per i sistemi di automazione della vendita, e Cashmatic per la gestione intelligente dei pagamenti in contanti.

AXON: la nuova frontiera dell’automazione del punto vendita

AXON è una multinazionale leader nelle soluzioni per l’automazione dei processi di vendita e la raccolta dati nei mercati Retail, Hospitality e GDO. I suoi terminali POS touch screen, i dispositivi per la lettura dei codici a barre, le stampanti di scontrini fiscali e di comande rappresentano una gamma completa e affidabile, capace di rispondere alle esigenze più complesse del mercato. Design, prestazioni e affidabilità si combinano in sistemi pensati per semplificare ogni aspetto della gestione del punto cassa. KLab66.it, in qualità di partner certificato, porta questa tecnologia di livello internazionale sul territorio siciliano, garantendo installazione, configurazione e assistenza diretta.

Cashmatic SelfPay: controllo totale del contante, eliminazione degli errori

Cashmatic è il partner di KLab66.it per la gestione automatica dei pagamenti in contanti. Le casse automatiche della linea SelfPay, disponibili nei modelli SelfPay 460, SelfPay 660,SelfPay 860 e SelfPay 1060, trasformano il punto cassa in un sistema sicuro e privo di errori. Ogni SelfPay gestisce l’incasso e l’erogazione automatica del resto, elimina le operazioni manuali di conteggio in apertura, chiusura e cambio di turno, e rileva automaticamente la presenza di denaro contraffatto. La struttura in acciaio e il cassetto non apribile abbassano concretamente il rischio di rapine e furti, mentre il controllo da remoto tramite smartphone, tablet o PC offre una supervisione costante anche a distanza. Il modello di punta, il SelfPay 1060, è progettato per i punti cassa più esigenti, gestisce grandi volumi di denaro con la massima velocità di inserimento e di erogazione, risultando ideale per la GDO e per i punti vendita ad alto traffico.

Software gestionali per ogni settore: dal retail all’HORECA

KLab66.it propone e supporta software gestionali per ogni tipologia di attività, dalla GDO al mondo HORECA (hotel, ristoranti, bar, pub, caffetterie), fino ai negozi di abbigliamento e agli uffici. Tutte le soluzioni disponibili sono inoltre pronte per la fatturazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Per ogni software installato, KLab66.it affianca il cliente nella formazione, fino alla piena autonomia gestionale.

Etichette elettroniche: aggiornamento prezzi in tempo reale

Per il segmento della Grande Distribuzione, KLab66.it propone soluzioni di etichettatura elettronica che consentono di aggiornare migliaia di prezzi in pochi minuti, eliminando errori manuali e riducendo i costi operativi. Le etichette di nuova generazione integrano connettività NFC, LED colorati per la segnalazione delle promozioni e sensori ambientali per contesti come la refrigerazione. Una tecnologia accessibile anche ai punti vendita del territorio siciliano.

Consulenza sistemistica e recupero dati

KLab66.it offre consulenza per la progettazione e l’ottimizzazione di reti e infrastrutture IT aziendali, server e continuità operativa. Il laboratorio interno si occupa di riparazioni hardware e recupero dati, un servizio essenziale per le imprese che non possono permettersi interruzioni prolungate.

Contatti

KLab66.it SrLs – Via Giuseppe Garibaldi, 41 – 91022 Castelvetrano (TP)

E-mail: infolabb66.it | Tel: 392 7358648 | Web: www.klab66.it | PEC: klab66it@pec.klab66.com

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