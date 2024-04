Banca BNL assume, 750 posti: requisiti e domanda

Quali sono i profili richiesti e come candidarsi

In una mossa strategica che promette di ridisegnare il futuro del settore bancario in Italia, BNL BNP Paribas assume e ha annunciato una serie di iniziative tese a rinfrescare il proprio organico e a infondere nuova vitalità all’interno dell’azienda. Attraverso una collaborazione senza precedenti con la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) e altri importanti sindacati del settore, la banca si impegna in un ambizioso programma di crescita e rinnovamento che prevede la creazione di 750 nuovi posti di lavoro entro il 2024.

Questo piano di espansione arriva in seguito ad un’operazione di ristrutturazione che vedrà circa 1000 membri dello staff, ormai prossimi alla pensione, lasciare volontariamente l’azienda grazie a specifici incentivi economici e al supporto del Fondo di Solidarietà, un’iniziativa finalizzata a sostenere l’occupazione e la riqualificazione professionale.

Banca BNL assume: dettagli e programma uscite volontarie

Il programma di uscite volontarie mira a favorire il ricambio generazionale all’interno di BNL, consentendo ai dipendenti che hanno maturato i requisiti per la pensione di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro. Questi passaggi verranno facilitati da adeguati incentivi finanziari e dal sostegno del Fondo di Solidarietà.

Le 750 nuove posizioni aperte saranno principalmente destinate ai giovani professionisti e alle figure client facing, garantendo un equilibrio perfetto tra le uscite e le nuove assunzioni. Tra le altre iniziative previste dall’accordo, si segnala la stabilizzazione di 93 lavoratori a tempo determinato, l’introduzione di miglioramenti per i lavoratori in smart working e un incremento generale dei benfit aziendali.

I profili professionali ricercati da BNL

BNL punta a integrare nel proprio team giovani talenti, in particolare per ruoli di front office come addetti allo sportello e consulenti. Oltre alle opportunità per le figure commerciali, la banca offre anche programmi di formazione dedicati, al fine di preparare adeguatamente i nuovi assunti alle sfide del mercato finanziario moderno.

Come candidarsi

Chi è interessato a far parte della squadra di BNL può visitare la pagina delle carriere del Gruppo BNP Paribas per consultare le selezioni attive e candidarsi direttamente online. La piattaforma offre anche la possibilità di rimanere aggiornati sulle future opportunità di lavoro.

Con queste iniziative, BNL BNP Paribas si pone come avanguardia nel settore bancario italiano, dimostrando un impegno concreto verso l’innovazione e lo sviluppo professionale, delineando un futuro promettente per il mercato del lavoro nel panorama finanziario del paese.



