Assunzioni Poste Italiane, serve la laurea: requisiti e domanda

C'è tempo fino al 27 novembre 2023

ROMA – Nuove assunzioni in Poste Italiane. L’azienda ricerca giovani ingegneri gestionali da inserire nelle seguenti aree territoriali e Bologna, Mestre, Milano, Napoli, Palermo e Roma. C’è tempo fino al 27 novembre 2023 per presentare la domanda.

Assunzioni Poste Italiane, in cosa consiste il lavoro

In ottica di rafforzamento delle strutture di gestione operativa della rete degli uffici postali, l’azienda ricerca figure che siano di supporto al responsabile per garantire l’efficienza operativa, il presidio dei processi gestiti e degli indicatori di performance, l’ottimizzazione del livello di servizio erogato e la soddisfazione del cliente. Le risorse ritenute idonee saranno assunte dall’azienda all’interno della funzione mercato privati. Il contratto e la retribuzione si baseranno sull’esperienza dei candidati e saranno discussi in fase di selezione

I requisiti

I requisiti richiesti sono: laurea magistrale in ingegneria gestionale; ottime capacità relazionali; predisposizione all’apprendimento continuo; attitudine al lavoro in team e in autonomia; buona conoscenza del pacchetto Office.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna collegarsi al sito delle Poste Italiane, nella sezione “Lavora con noi”, e cercare l’annuncio relativo ai laureati in ingegneria gestionale nelle strutture di gestione operativa della rete.

