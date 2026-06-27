Cosa fare per candidarsi

L’Azienda speciale servizi città metropolitana (Scmc) di Catania ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 12 operai specializzati.

Servono un idraulico, due elettricisti, due fabbri, sei muratori e un imbianchino. La procedura prevede la valutazione dei titoli, una prova pratica e un colloquio, con contratto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato. Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica entro le ore 12 del 27 luglio 2026.

Contestualmente è stato pubblicato anche un secondo avviso per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di tre operai con contratto di apprendistato professionalizzante.

“Queste assunzioni – ha commentato il sindaco metropolitano di Catania Trantino – rappresentano un momento importante per la Città Metropolitana poiché dopo anni di gravissima crisi aziendale, siamo riusciti a voltare pagina con un’Azienda speciale solida, efficiente e capace di programmare il proprio futuro. Si chiude definitivamente una lunga stagione caratterizzata da difficoltà economiche e gestionali che hanno segnato profondamente l’ex Provincia Regionale di Catania aprendo una fase nuova, fondata sulla trasparenza, sull’efficienza e sulla valorizzazione delle competenze”.

“La pubblicazione di questi bandi – ha spiegato il presidente dell’Azienda Enrico Bellavia – è il frutto di un intenso lavoro amministrativo e di una programmazione seria che ha consentito alla Scmc di acquisire stabilità organizzativa e prospettive di crescita.. Oggi la Scmc è una realtà che programma, investe e guarda avanti coi criteri di efficienza e meritocrazia lasciandosi definitivamente alle spalle le difficoltà del passato”.