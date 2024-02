Ast, Falcone convoca i sindacalisti: sospeso il sit-in dei lavoratori

Le ragioni della revoca

PALERMO – È stato sospeso per il momento il sit-in dei lavoratori dell’Ast, che i sindacati dei Trasporti avevano organizzato per domani davanti alla sede della Presidenza della Regione, a Palermo. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Autoferro hanno ricevuto una convocazione da parte dell’assessore all’Economia Marco Falcone per domani alle ore 15.

Ast, la protesta sospesa

“Sospendiamo la protesta, auspicando un esito positivo del tavolo di domani”, fanno sapere i segretari generali regionali Filt Cgil Alessandro Grasso, Fit Cisl Dionisio Giordano, il commissario Uiltrasporti Katia Di Cristina e il segretario regionale Ugl Autoferro Giuseppe Scannella. I sindacati di Ast lamentavano, “nessun avanzamento sulla volontà del governo espressa nei mesi scorsi di concretizzare l’affidamento in house, dopo aver approvato i bilanci 2021 e 2022, seppur in attesa del piano industriale della Società e di recuperare le somme prima assegnate in finanziaria regionale, circa 20 milioni e poi ‘stranamente’ stralciate”. I sindacati attendevano infatti un tavolo di rilancio con azienda e sindacati per seguire passo dopo passo e quindi condividere la realizzazione del progetto in house, che non era stato convocato.