Ast, i sindacati: “Gestione fallimentare, siamo pronti a fermarci”

"I dipendenti non hanno un grafico dei turni e gli stipendi sono sempre in ritardo"

PALERMO – “Stipendi non erogati, richieste di trasferimento di oltre 300 chilometri e scadenza di missione ancora non rinnovata da Ast a Temporary. Questa la pesante situazione che vivono i circa 150 lavoratori in somministrazione dell’Azienda siciliana trasporti”.

Lo denunciano i segretari di Nidil Cgil Francesco Brugnone, Felsa Cisl Giuseppe Cusimano e UilTemp Sicilia Danilo Borrelli che anche questo mese sono accanto ai lavoratori per denunciare una gestione fallimentare.

“A tutto ciò – precisano i sindacati – si aggiungo i problemi atavici di questi dipendenti che da oltre 5 anni non hanno un grafico aziendale dei turni e che non usufruiscono delle ferie come il personale interno, ricordiamo che per legge ne avrebbero invece pieno diritto e che dovrebbero godere di parità di trattamento”.

“Aggiungiamo che da mesi i lavoratori che noi rappresentiamo, subiscono un ritardo strutturato nel pagamento degli stipendi ma utenze, mutui e spese hanno scadenze e necessità. Siamo stanchi di vivere ogni mese tutti questi problemi, chiediamo un cambio di passo sulla gestione dell’azienda regionale per migliorare le condizioni di lavoro dei somministrati e per garantire alla cittadinanza un servizio pubblico migliore. In assenza di risposte siamo pronti a fermare tratte e servizi per tutelare i diritti dei lavoratori”.