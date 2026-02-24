Soddisfatti gli interinali, per la revoca anche il governo regionale

PALERMO – Con una risoluzione approvata all’unanimità, la commissione Territorio e mobilità dell’Ars ha chiesto all’Ast di revocare l’avviso di selezione per l’assunzione di 73 operatori di esercizio. A favore della revoca si è espresso anche il governo, rappresentato in commissione dall’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino. Primo firmatario della risoluzione è il deputato di ScN Giuseppe Lombardo.

Soddisfatti i lavoratori interinali dell’Ast riuniti in un sit-in davanti a Palazzo dei Normanni in concomitanza con la seduta della commissione.

Per Lombardo l’avviso va revocato perché “la procedura concorsuale non risulta contemplata né prevista all’interno del piano di risanamento dell’azienda approvato dalla Regione”. “L’Ast dia seguito alla risoluzione della commissione parlamentare e ritiri l’avviso, non si perda altro tempo”, dice il deputato di ScN.

Spada (Pd): “Un riconoscimento ai lavoratori interinali”

“Il blocco del concorso per l’assunzione degli autisti da destinare all’azienda AST è un riconoscimento nei confronti dei lavoratori interinali che hanno prestato servizio negli anni e che rischiavano di vedere vanificato il loro impegno. La Commissione Regionale Ambiente, Territorio e Mobilità, di cui faccio parte, ha sostenuto la risoluzione proposta dal collega on. Giuseppe Lombardo e approvato lo schema di valutazione delle stabilizzazioni per i suddetti autisti”.

A dichiararlo è Tiziano Spada, parlamentare regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, commentando l’approvazione – da parte della IV Commissione all’Assemblea Regionale Siciliana – di revoca dell’avviso di selezione di 73 autisti per l’AST, azienda partecipata dalla Regione Siciliana, in favore dei precari che hanno prestato servizio in questi anni.

Per il sindaco di Solarino, evitata una ingiusta speculazione

“I lavoratori e le loro famiglie non meritavano di essere considerati diversi rispetto a chi, oggi, avrebbe dovuto accedere a un contratto a tempo determinato tramite concorso. Sarebbe stato ingiusto speculare sul lavoro dei cittadini grazie ai quali l’AST è riuscita ad assicurare il servizio di trasporto nell’Isola. Per questo la scelta della Commissione è da ritenere l’unica idonea a garantire non solo la dignità dei lavoratori, ma anche un percorso di giustizia sociale”.

La revoca del concorso AST da parte della Commissione impegnerà adesso il Governo Regionale a promuovere una ricognizione del personale interinale e a valutarne la stabilizzazione.“Una Regione che non tiene conto delle risorse già a disposizione non ha futuro. Per questo devo ringraziare i colleghi della Commissione e quanti si sono impegnati affinché decine di autisti potessero proseguire nel loro servizio, con l’obiettivo di migliorare le rispettive condizioni lavorative. Continueremo a essere vigili sulle procedure amministrative, nell’interesse dei lavoratori, delle loro famiglie e degli utenti del servizio di trasporto”.