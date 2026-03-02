Ast, sindacati: “Stabilizzare i lavoratori interinali per via amministrativa”

Stamani l'incontro con i vertici del sindacato regionale all'Economia

PALERMO – Resta aperta la partita dei 145 lavoratori interinali dell’Azienda siciliana trasporti, dopo la revoca, da parte del Cda dell’Ast, dell’avviso di selezione per l’assunzione di 73 operatori di esercizio.

Stamattina i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e del sindacato autonomo Orsa hanno incontrato il capo del gabinetto dell’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino.

“La revoca del concorso ha riaperto il confronto sul futuro degli interinali, 105 operatori di esercizio e 40 meccanici, per i quali nel bando non era prevista alcuna premialità, pur essendo in servizio dal 2018 e avendo lavorato per l’azienda anche in momenti difficili – ha spiegato Danilo Borrelli, della Uiltemp -. Il piano industriale dell’Ast prevede il loro assorbimento. Abbiamo a Gianni Silvia di trovare una soluzione legislativa e utilizzando, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge Madia”.

“Abbiamo incassato un’apertura da parte dell’assessorato – ha concluso Borrelli – Prossimo passaggio sarà la richiesta di un confronto in commissione Territorio e Ambiente dell’Ars”.

Della stessa idea Luigi Giunta, rappresentante del sindacato autonomo Orsa: “All’Ast bisogna risolvere il problema della carenza del personale. Attualmente mancano 150 unità, tra autisti, capolinea, controllori e addetti alle biglietterie. Come se non bastasse quest’anno andranno in pensione circa 50 persone. Chiediamo la stabilizzazione degli interinali per via amministrativa, come è successo anche in passato”.