Asu dei Beni culturali, ok in commissione bilancio alla stabilizzazione

Confluiranno alla Sas con contratti da 30 ore settimanali

PALERMO – È stato approvato in commissione Bilancio l’emendamento alla Finanziaria regionale che prevede la stabilizzazione del personale ASU Beni Culturali. L’iniziativa legislativa consente la stabilizzazione a 30 ore presso la SAS. Il personale resterà assegnato al dipartimento regionale dei Beni Culturali presso cui è già in assegnazione, e in servizio nei siti e gli uffici in cui è occupato oggi.

Soddisfatto il deputato regionale di Forza Italia Marco Intravaia, che è fra i promotori e firmatari dell’emendamento: “Tenteremo in futuro di trovare le risorse economiche per portare le ore di occupazione a 36. – ha detto – Intanto la stabilizzazione era un atto doveroso verso questo personale precario che da tanti anni è al servizio dei nostri siti culturali e archeologici, consentendone l’apertura e la fruizione. I lavoratori resteranno assegnati al dipartimento regionale dei Beni Culturali presso cui sono già lavorano e in servizio nei siti e gli uffici in cui sono occupati”.