 Attesa risposta Iran a bozza proposta Usa
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ROMA (ITALPRESS) – Si attende una risposta, che potrebbe arrivare anche in giornata, da parte dell’Iran alla bozza proposta dagli Stati Uniti. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. La risposta di Teheran dovrebbe comunque arrivare prima del viaggio di Donald Trump in Cina, il 14-15 maggio. Se entro quella data non sarà stato raggiunto alcun accordo, ci potrebbe essere una ripresa dell’azione militare. L’accordo includerebbe anche un cessate il fuoco in Libano.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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