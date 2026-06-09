Atti intimidatori a Palermo, Russo: “Fermare questa escalation“

"Chiederò un approfondimento da parte della commissione nazionale antimafia”

PALERMO – “Dopo i recenti atti intimidatori verificatisi a Palermo chiederò alla presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, e all’intera Commissione un focus specifico su quanto sta accadendo nel capoluogo siciliano anche attraverso una missione conoscitiva”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, componente della Commissione Antimafia.

“L’escalation registrata negli ultimi mesi non può passare sotto silenzio – aggiunge Russo – . È necessario fare piena luce su questi episodi e rafforzare le misure di sicurezza a tutela della città e dei suoi imprenditori, troppo spesso vittime di attacchi e intimidazioni. Lo Stato non può indietreggiare e deve continuare a garantire una presenza forte e concreta al fianco di chi ogni giorno investe, lavora e produce nel rispetto della legalità”.

“Occorre fermare sul nascere questa spirale di violenza e riaffermare con forza che la legalità è più forte di qualsiasi forma di sopraffazione criminale. Palermo ha già dimostrato in passato di saper reagire e sono certo che, grazie all’impegno delle istituzioni e delle forze dell’ordine, saprà farlo ancora”, conclude Russo.