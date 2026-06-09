 Atti intimidatori a Palermo, Russo chiede di intervenire
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Atti intimidatori a Palermo, Russo: “Fermare questa escalation“

atti intimidatori palermo
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
"Chiederò un approfondimento da parte della commissione nazionale antimafia”
LA NOTA
di
1 min di lettura

PALERMO – “Dopo i recenti atti intimidatori verificatisi a Palermo chiederò alla presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, e all’intera Commissione un focus specifico su quanto sta accadendo nel capoluogo siciliano anche attraverso una missione conoscitiva”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, componente della Commissione Antimafia.

“L’escalation registrata negli ultimi mesi non può passare sotto silenzio – aggiunge Russo – . È necessario fare piena luce su questi episodi e rafforzare le misure di sicurezza a tutela della città e dei suoi imprenditori, troppo spesso vittime di attacchi e intimidazioni. Lo Stato non può indietreggiare e deve continuare a garantire una presenza forte e concreta al fianco di chi ogni giorno investe, lavora e produce nel rispetto della legalità”.

“Occorre fermare sul nascere questa spirale di violenza e riaffermare con forza che la legalità è più forte di qualsiasi forma di sopraffazione criminale. Palermo ha già dimostrato in passato di saper reagire e sono certo che, grazie all’impegno delle istituzioni e delle forze dell’ordine, saprà farlo ancora”, conclude Russo.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI