“AUCTION ARTSICILY”: l’arte degli artigiani per la prima volta in asta

Venerdì 9 dicembre online a partire dalle 17.30 in streaming

L’arte degli artigiani. Per dare uno slancio al valore culturale che prende vita dalla competenza tecnica e creativa dei maestri siciliani, degli artisti e dei giovani emergenti, che oggi attraverso la pittura, la fotografia, la moda, la scultura, arricchiscono questa terra con le loro visioni. Nasce con questi obiettivi la nuova asta di ArtLaRosa, che unisce in un unico catalogo ventuno artigiani che operano nei più disparati ambiti.

Appuntamento in streaming (artlarosa.com) il prossimo venerdì 9 dicembre – online a partire dalle ore 17.00 – con “Auction ArtSicily”, l’appuntamento che viaggia sul web oltrepassando ogni confine attraverso la collaborazione con le piattaforme internazionali che riuniscono gli appassionati del made in Sicily.

Un progetto nato per valorizzare il nostro territorio attraverso le sue eccellenze. Dalle sculture in cartapesta alle tele che incorniciano i colori di quest’Isola, passando per gli ex voto e i gioielli, le coffe, le teste di moro, le sedie di paglia rivisitate in chiave design, i cactus di pezza, i pupi siciliani, le ceramiche che raffigurano la nostra terra attraverso i suoi frutti.

Orgogliosa di essere Siciliana, la casa d’aste Art La Rosa, presente sul territorio da 5 anni, prende le sue origini dagli oltre 40 anni di esperienza nel settore del suo fondatore Giacomo La Rosa che, con estrema sensibilità e lungimiranza, ha voluto aprire la sua attività al web e alla vendita all’asta investendo in attrezzature, tecnologie e risorse umane. Art La Rosa prepara mensilmente cataloghi tematici di antiquariato, dipinti di arte moderna e contemporanea, design, gioielli, oggettistica, collezionismo. La piattaforma web permette la pubblicazione di schede tecniche complete di descrizioni e immagini dettagliate, la raccolta di offerte e la pubblicazione automatica su diversi portali internazionali. «Con questa iniziativa vogliamo ancora una volta promuovere la cultura e l’economia della nostra terra – sottolinea La Rosa – offrendo alle realtà artigiane ed artistiche la nostra esperienza e la nostra vetrina, già visitata da migliaia di utenti sia italiani che stranieri. Un’asta che consentirà di sottolineare e presentare al mondo le nostre qualità artistiche, i nostri pregiati materiali, le nostre antiche e nuove maestranze, capaci di trasformare in arte la nostra ricca tradizione. L’artigianato è uno dei settori più strategici della nostra economia. Ogni località vanta la propria produzione tipica realizzata secondo la tradizione manifatturiera: le ceramiche, la pietra lavica, il ferro battuto, la pietra di Modica, il corallo sono solo alcune delle specificità artigianali che raccontano l’anima della Sicilia».

Ecco gli artigiani, provenienti da tutta la Sicilia, in catalogo sul sito artlarosa.com: Bottega Cartura (sculture in cartapesta); Artefice Atelier, Piante di Pezza di Elio Chiarenza; Lucia Ragusa (pittrice); NicoDesign (gioielli); Luigi Camarilla (ceramista designer); Coffarte Sicily (coffe siciliane); CGP-Cucinotta (gioielli); Ceramiche Artistiche Di Martino; Ducale Marmi ed i suoi designer; Colori del sole (tessuti), Fernando Famiani (fotografo); Carlotta Fiamingo (pittrice); Nuovo Mondo di Roberto Gallo e Andrea Giuseppe La Neve (designer della ceramica); Iudici (ceramica storica di Caltagirone); Marie Maison Sicilian Design (Mobili); Patania di mano in mano(pupi, ceramiche, coffe); Angelo Lipari (fotografo); Terakota Ceramiche artistiche; Virginia Veletta (artista); Patrizia Italiano (ceramista).