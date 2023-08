Aumenta la raccolta di carta e cartone in Sicilia, i dati delle singole province

Bene Agrigento, Catania e Caltanissetta

PALERMO – Migliorano i dati della raccolta differenziata di carta e cartone in Sicilia. Secondo i dati del 28esimo Rapporto annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia diffuso da Comieco, Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base Cellulosica, nell’Isola sono state raccolte oltre 207.000 tonnellate di materiale cellulosico durante il 2022, con un aumento di poco più di 3.000 tonnellate rispetto al 2021 (+1,5%).

Lieve aumento nel 2022

“La raccolta differenziata di carta e cartone sta diventando una pratica consolidata anche in Sicilia come dimostra la sua crescita, seppur contenuta, nel 2022. Anche il pro-capite, infatti, è in aumento rispetto all’anno precedente – passando da 42,4 nel 2021 a 43,3 kg/ab-anno”, commenta Carlo Montalbetti, direttore Generale di Comieco. “I margini per migliorare ancora ci sono, in particolare a Palermo che fa segnare un -1,4% nella raccolta differenziata di carta e cartone confermando un livello di raccolta per abitante di soli 25 chili. Il potenziale inespresso in tutta la regione è evidente anche dal livello di intercettazione della frazione cellulosica sul totale dei rifiuti prodotti dell’intera regione, fermo al 9,6% e tra i più bassi d’Italia”.

Le province siciliane

Analizzando i dettagli del Rapporto annuale – come elaborati a maggio 2023 -si evidenzia come la maggior parte delle province abbia incrementato la raccolta differenziata di carta e cartone, con picchi di crescita anche oltre il 6% nel caso di Agrigento, Catania e Caltanissetta. Segno negativo invece per le province di Palermo (-3,5% in contrazione per il secondo anno consecutivo), Siracusa e Trapani.