PALERMO – Aumenta dal 25 al 30 per cento lo sconto sui biglietti aerei messo in campo dalla Regione Siciliana per i residenti nell’Isola. È l’effetto dello stanziamento da 7,2 milioni di euro deciso dal governo regionale, guidato da Renato Schifani, nell’ambito del ddl variazioni di bilancio approvato dalla Giunta.

I 7,2 milioni di euro contro il caro-voli decisi con l’approvazione della manovrina consentiranno alla Regione di portare a compimento fino a tutto il 2024 l’operazione sconti sui biglietti aerei “garantendo – ha spiegato una nota di Palazzo d’Orleans – che il contributo per i residenti sia elevato dal 25 al 30 per cento del costo del biglietto per tutte le tratte italiane”.