Schifani: "Risorse per le emergenze e sostegno all'economia"

PALERMO – Quarantadue milioni di euro per gli interventi di Protezione civile destinati a combattere la siccità e per alcune opere di manutenzione straordinaria delle condutture per il settore agricolo, ma anche 14,2 milioni per le nuove condotte idriche di Agrigento e Caltanissetta. Sono alcune delle misure contenute nella manovrina da 350 milioni di euro approvata dalla giunta Schifani.

Soldi che dovranno essere spesi entro il 2024. In un primo momento lo spazio economico per le variazioni di bilancio era stato fissato in 250 milioni di euro ma la somma è lievemente cresciuta passando a 260 milioni, ai quali si aggiungono economie di bilancio per 90 milioni. Il ddl passerà ora all’esame dell’Ars, mentre negli uffici dell’assessorato all’Economia si lavora già alla Finanziaria 2025.

Lotta alla siccità

Il contrasto agli effetti della siccità trova posto anche nei 18,9 milioni di euro stanziati per aumentare il bonus fieno, per gli indennizzi del mancato raccolto del settore cerealicolo e per l’abbattimento dei canoni dei consorzi di bonifica. le risorse andranno anche a sostegno degli apicoltori.

Gli interventi per le imprese

Accanto agli interventi per le emergenze climatiche ci sono le misure in favore delle imprese. Trenta milioni di euro sono affidati all’Irfis, la finanziaria della Regione, per agevolare le aggregazioni tra imprese e per favorire gli investimenti nell’ambito dei diversi settori del Fondo Sicilia. Un ulteriore plafond di quattro milioni viene destinato all’erogazione di finanziamenti agevolati a tasso zero alle imprese soggette all’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale. Una misura, quest’ultima che era stata proposta della commissione parlamentare Antimafia.

Novità nella lotta al caro-voli

Aumentano anche le risorse per il caro-voli. Il governo ha dovuto cercare i fondi per concludere l’operazione di rimborso parziale dei biglietti aerei dei siciliani per il 2024. Sono arrivati 7,2 milioni di euro, con i quali si garantirà non soltanto la copertura fino a fine anno, ma si potrà aumentare anche la quota di rimborso. Ilc ontributo per i residenti passerà quindi dal 25 al 30 per cento del costo del biglietto per tutte le tratte italiane.

Ai Comuni 15 milioni di euro

Per i Comuni il governo stanzia circa 15 milioni destinandoli al settore della depurazione per la bonifica delle discariche, ai ristori dovuti all’emergenza della cenere vulcanica dell’Etna e per il trasferimento della gestione delle infrastrutture delle aree per lo sviluppo industriale.

Più fondi per le disabilità gravissime

Rimpinguati i capitoli per le persone con disabilità gravissima (12 milioni) e per gli oneri contrattuali dei dipendenti regionali (31 milioni). Coperte le spese obbligatorie per garantire il trasporto pubblico su gomma (19 milioni) e il trasporto marittimo verso le isole minori (10 milioni).

Schifani: “Lotta alle emergenze e sostegno alle imprese”

Il governatore, Renato Schifani, illustrando i dettagli della manovrina, parla di un ddl che “interviene nelle emergenze della Sicilia e che guarda al mondo delle imprese”. L’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, definisce le misure come l’esito di un “bilanciamento tra priorità”.