Castronovo di Sicilia, automobile si ribalta: morto un 35enne

Era originario di Santo Stefano di Quisquina

CASTRONOVO DI SICILIA (PALERMO) – Un automobilista di 35 anni, Aurelio Cascio, originario di Santo Stefano di Quisquina, è morto dopo aver perso il controllo del mezzo che si è ribaltato ed è finito in un burrone sulla statale 188, nei pressi di Castronovo di Sicilia.

I vigili del fuoco di Corleone, giunti sul posto, lo hanno estratto dalla vettura già senza vita. Sono intervenuti i carabinieri di Lercara Friddi che hanno eseguito i rilievi.

Il cordoglio

In tanti hanno mandato messaggi di cordoglio sui social per Aurelio. C’è chi scrive: “Fai buon viaggio e riposa in pace amico di mille avventure, non ci sono parole”. E ancora: “La vita è un soffio di vento oggi ci siamo e domani non si sa. Non ci posso credere r.i.p. caro amico Aurelio Cascio”.