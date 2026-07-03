Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi nel paese di Pippo Baudo

Cittadinanza onoraria per la madre della sposa, Michelle Hunziker

MILITELLO IN VAL DI CATANIA – Una cerimonia semplice per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, imprenditore, che oggi si sono sposati a Militello in Val di Catania. Un matrimonio civile, davanti al sindaco Giovanni Burtone, celebrato nell’antico monastero dei Benedettini, sede del Comune di Militello. Accanto agli sposi le rispettive madri, Michelle Hunziker e Francesca Romana Malato, ed alcuni amici ed i testimoni.

Cittadinanza onoraria per Michelle Hunziker

La conduttrice televisiva italo-svizzera stamane ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Militello in Val di Catania, il paese di Pippo Baudo. Hunziker ha raccontato che il suo primo viaggio a Militello risale all’età di 14 anni. A vent’anni, un incontro a Montecatini con Pippo Baudo che le raccontò della sua terra.

Il look di Aurora Ramazzotti

Per il matrimonio Aurora ha scelto un look essenziale: maglietta top con larghe spalline, gonna in maglina, una cuffietta in rete sulla testa e infradito ai piedi. Goffredo ha indossato una camicia celeste, pantaloni e sneakers.

Fuori dal municipio una folla di curiosi che ha salutato la coppia e strappato qualche selfie. Dopo la cerimonia nunziale sposi e invitati si sono trasferiti nel castello Xirumi di Serravalle di Lentini dove resteranno anche nel fine settimana.