Sul posto il personale del 118, ma non c'era più nulla da fare

MANDURIA (TARANTO) – Si schianta contro un grosso albero di ulivo. Ha perso la vita così un 34enne di Manduria, lungo la strada che congiunge la sua città con San Cosimo. L’incidente, in provincia di Taranto, è avvenuto questa mattina.

Il giovane era alla guida di una utilitaria, che è finita fuori strada. Non è ancora chiara la dinamica, ma da quel che si apprende il giovane era da solo e l’incidente sarebbe autonomo. Sul posto è poi giunto il 118, ma per lui non c’era più nulla da fare.

