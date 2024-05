Auto pirata investe un motociclista e fugge: trovato e denunciato

L'incidente nella notte in via Notarbartolo

PALERMO – Un automobilista di 50 anni la scorsa notte ha investito un motociclista a Palermo ed è fuggito via. L’incidente si è verificato in via Notarbartolo.

Grazie alle immagini riprese dalla telecamere di videosorveglianza i carabinieri del radiomobile sono risaliti al pirata della strada che è stato bloccato poco dopo e denunciato per lesioni.

L’uomo è risaltato anche positivo all’alcooltest e quindi è stato anche denunciato per guida in stato d’ebbrezza. I sanitari del 118 hanno soccorso il conducente dello scooter, rimasto ferito.