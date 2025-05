Auto si ribalta nel Messinese, muore un 38enne lungo la Statale 113

Sul posto i carabinieri

SANT’AGATA DI MILITELLO (MESSINA) – Una tragedia si è consumata in serata lungo la strada statale 113, nel tratto compreso tra Sant’Agata di Militello e Torrenova, in provincia di Messina: un uomo di 38 anni, originario di Sant’Agata, ha perso la vita in un incidente stradale autonomo.

La dinamica dell’incidente nel Messinese

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava viaggiando da solo a bordo della propria auto in direzione Sant’Agata quando, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. L’auto ha invaso la corsia opposta, sbattendo violentemente contro un terrapieno, per poi ribaltarsi e finire la propria corsa al centro della carreggiata.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, ma per il conducente non c’era ormai più nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata per mettere in sicurezza l’area, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.