 Pedoni travolti da un'auto, morta una 17enne: 4 sono gravi
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Auto travolge 5 pedoni in provincia di Padova, morta una 17enne: 4 feriti gravi

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LA TRAGEDIA
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VARESE – Tragedia a Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese, dove una ragazza di 17 anni è stata investita ed uccisa introno alle 16.

La prima ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime informazioni, un’auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di cinque pedoni uccidendo l’adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre quattro persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Ferito ma non in pericolo di vita anche l’automobilista.

Sul posto sono al lavoro i carabinieri per accertare l’accaduto. La statale 394 è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato, con pesanti ripercussioni sulla circolazione.

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