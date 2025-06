L'impatto nella notte

VIA SAN LORENZO

PALERMO – Incidente stradale la scorsa notte a Palermo. Un autobus dell’Amat è andato a schiantarsi prima contro un albero e poi contro un palo.

Nell’impatto, avvenuto in via San Lorenzo, poco prima delle tre, sono rimaste ferite due persone.

Nulla di grave, ma sono statw medicate al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Per rimuovere l’autobus dalla carreggiata è dovuta intervenire una gru.