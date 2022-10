Automobilista sfonda il cancello di villa Butera

Dalla vettura è fuoriuscito olio motore che si è sparso in tutto il piazzale antistante l'ingresso

BAGHERIA (PA) – Questa notte, intorno alle 2, probabilmente a causa di un automobilista ubriaco, una Fiat Punto ha sfondato lo storico cancello di villa Butera terminando la sua corsa contro la facciata del palazzo che non ha subito danni, come nessun danno è stato registrato a persone ad eccezione del guidatore dell’auto che è stato condotto in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Di contro il cancello ha subito notevoli danni tanto da essere stato divelto e dall’auto è fuoriuscito olio motore che si è sparso in tutto il piazzale antistante l’ingresso dello storico palazzo. A comunicarlo il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli che ha disposto che si intervenisse subito per ripulire il pavimento dall’olio perso dall’auto.

L’auto risulterebbe senza assicurazione, sul posto sono intervenuti gli addetti del pronto intervento comunale ed i carabinieri.