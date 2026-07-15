 Automotive, Urso “In Europa siamo al collasso, non c’è tempo da perdere”
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Automotive, Urso “In Europa siamo al collasso, non c’è tempo da perdere”

Automotive, Urso “In Europa siamo al collasso, non c’è tempo da perdere”
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
1 min di lettura

ROMA (ITALPRESS) – “La crisi dell’auto è europea. L’epicentro del terremoto è a Bruxelles, nel regime regolatorio del Green Deal che ci ha reso dipendenti dalla Cina. L’abbiamo detto fin dall’inizio, con responsabilità e chiarezza, qui e in Europa. Ora tanti in Europa condividono le nostre posizioni”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del Question Time alla Camera.

“Proprio stamattina abbiamo con il ministro francese dell’Industria, Martin, individuato una posizione comune che posso sintetizzare con: neutralità tecnologica e Made in Europe. Più flessibilità tecnologica e più componenti locali – ha aggiunto Urso -. Speriamo di coinvolgere a breve anche la Germania. Non c’è tempo da perdere, perchè come dimostrano gli annunci drammatici che si susseguono in Europa sulla chiusura di stabilimenti e licenziamenti, siamo al collasso. Sembra un bollettino di guerra, con un impatto negativo anche sulla nostra componentistica che produce per le case automobilistiche tedesche”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI