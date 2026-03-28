Autorità portuale del mare occidentale, formalizzata la nomina di Tardino

Il via libera è arrivato dal decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini

PALERMO – Dopo mesi di stallo Annalisa Tardino è stata nominata presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale.

Il via libera è arrivato dal decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dopo il parere favorevole delle commissioni parlamentari.

La nomina chiude una fase di incertezza cominciata nell’agosto scorso quando l’avvocato era stata designata commissaria straordinaria dell’ente. La Regione Siciliana aveva aperto un contenzioso davanti al Tar che si è risolto all’inizio dell’ anno con il consenso della Regione.

Germanà: “Bene la nomina di Tardino a presidente dell’Autorità portuale”

“Esprimo la mia personale soddisfazione e quella della Lega siciliana per la nomina a presidente dell’Autorità portuale del mare per la Sicilia occidentale di Annalisa Tardino“, lo afferma il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia.

“Persona e professionista di grande valore, la Tardino ha saputo dimostrare anche una straordinaria capacità e un impegno non comuni nel suo ruolo da parlamentare europea. Il ministro Salvini ha fatto la scelta giusta per continuare un percorso positivo di gestione dell’autorità portuale. Annalisa ha la nostra vicinanza e supporto. Sono certo che svolgerà al meglio le sue funzioni”.