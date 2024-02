L’autorità portuale di Palermo assume a tempo indeterminato, requisiti e domanda

È stato bandito un concorso per titoli ed esami

PALERMO – L’autorità portuale di Palermo assume. È stato bandito un concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova e a tempo indeterminato di due impiegati di III livello del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti. Le risorse saranno inserite nell’organico dell’autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale.

L’autorità portuale di Palermo assume, i requisiti

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti di ammissione: età non inferiore a 18 anni; cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica al posto da ricoprire; iscrizione nelle liste elettorali; conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche a un livello adeguato alle mansioni cui si riferisce la presente procedura selettiva.

Si richiede il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Economia Aziendale; Laurea in Economia e Commercio; Laurea in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Laurea in Economia e Finanza; Laurea in Scienze dell’Amministrazione.

Come presentare la domanda

Le domande di ammissione alla selezione, datate e firmate, dovranno pervenire all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Bisogna recarsi all’ufficio protocollo, in via Piano dell’Ucciardone, 4 – 90139 – Palermo. C’è tempo fino alle ore 12.00 (orario italiano) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le domande dovranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

– consegnate a mano, in busta chiusa, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 – martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30);

– a mezzo posta, in busta chiusa, tramite raccomandata con avviso di ricevimento;

– a mezzo posta elettronica certificata, esclusivamente riconducibile al candidato, mediante invio all’indirizzo info@pec.portpalermo.it.

