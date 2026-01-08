Autostrada A19, lavori per dieci mesi nel viadotto: direzione Catania

L'intervento riguarda il viadotto Cinque Archi della Palermo-Catania

PALERMO – Il 12 gennaio inizieranno i lavori di risanamento strutturale e adeguamento delle barriere metalliche di sicurezza. L’intervento riguarda il viadotto Cinque Archi, al km 95,700 dell’autostrada A19 Palermo-Catania. Il cantiere chiuderà 15 novembre e l’intervento interesserà solo la carreggiata in direzione Palermo, in quanto quella opposta è già stata oggetto di adeguamento. Lo rende noto l’Anas.

Gli interventi consisteranno nel risanamento e rinforzo strutturale della soletta e dei cordoli, nel risanamento strutturale di trave di bordo con fibre di carbonio; nella demolizione di alcune solette di transizione esistenti tra impalcati consecutivi e sostituzione delle stessa con mensole in calcestruzzo armato; nella sostituzione delle vecchie barriere metalliche con nuove barriere metalliche omologate ad alto livello di contenimento.

Durante questo periodo verrà istituito un doppio senso di circolazione lungo la carreggiata del viadotto in direzione Catania. Questi lavori si aggiungono a quelli previsti nel piano di ammodernamento della Palermo-Catania.