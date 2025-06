Autostrada A19: traffico in aumento e arrivano le prime code FOTO

L'Anas ha avviato un costante monitoraggio

PALERMO – L’autostrada A19 “Palermo-Catania” nei giorni scorsi è finita al centro della cronaca per il caos che si è registrato il 2 giugno, con numerosi automobilisti imbottigliati per ore. Nella giornata di ieri, venerdì 6 giugno, Anas aveva avvisato sui possibili nuovi disagi ma ha avviato un costante monitoraggio anche tramite l’ausilio di un elicottero che sorvola la zona.

Nelle prime ore della mattinata di oggi la circolazione è aumentata, si legge in una nota inviata da Anas.

Si registra un chilometro di coda con flussi di circolazione in aumento nelle prossime ore in uscita da Palermo, tra gli svincoli di Bagheria e Casteldaccia, a causa degli spostamenti locali del weekend in direzione delle località di mare.

Anche per domani, domenica 8 giugno, è previsto un intenso flusso di veicoli in rientro verso Palermo. Le criticità maggiori sono attese a partire dalle ore 15:00 e fino a tarda serata, quando il traffico proveniente da Catania potrebbe generare rallentamenti e code prolungate, specialmente nel tratto interessato dai lavori.

Anas sta mettendo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti.