Autostrada A29, chiusura notturna per 4 ore della galleria Sferracavallo

La nota dell'Anas

PALERMO – Autostrada A-29 Palermo-Mazara. Chiusura per 4 ore della galleria Sferracavallo in direzione Trapani. Lo comunica l’Anas in una nota.

“Dalla mezzanotte alle ore quattro di venerdì 4 aprile – si legge nel comunicato -, subordinatamente alle esigenze derivanti dalle ispezioni che verranno condotte all’interno della galleria Sferracavallo, sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Mazara del Vallo dell’autostrada A29, tra lo svincolo di Tommaso Natale e lo svincolo di Capaci.

Durante le ore di chiusura, si consiglia il seguente percorso alternativo: uscire allo svincolo di Tommaso Natale, percorrere la SS 113 in direzione Mazara del Vallo e rientrare in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Capaci.