Autostrada A29, tratto chiuso nella notte di martedì 3 ottobre

I percorsi alternativi

PALERMO – Nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 ottobre, in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 5 del mattino, l’autostrada A29 “Palermo – Mazara del Vallo” sarà chiusa, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Partinico e Balestrate. Il provvedimento è necessario per consentire il transito di un trasporto eccezionale. Il percorso alternativo è costituito dalla statale 113 e dalla strada provinciale 17.