Autostrada Palermo-Catania, incidente allo svincolo di Bagheria

Tre feriti lievi. Code in direzione Catania. Sul posto la polizia stradale

PALERMO – Un incidente si è verificato a alle prime ore del mattino sull’autostrada A-19 Palermo-Catania, all’altezza dello svoncolo di Bagheria in direzione del capoluogo etneo.

Una Fiat 500 X si è scontrata con un’altra auto ribaltandosi sulla corsia. Tre persone tra cui una bambina sono rimaste ferite ma in modo lieve. Sul posto il personale del 118, e la polizia stradale che sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e di ristabilire la normale circolazione che in virtù dell’incidente ha fatto registrare code in direzione Catania.