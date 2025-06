Restringimento della carreggiata in direzione del capoluogo etneo

PALERMO – Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” sono in corso interventi urgenti da parte di Enel sulla rampa di uscita dello svincolo di Bagheria per chi viaggia in direzione Catania. Il transito è consentito con restringimento di carreggiata.

Lo comunica l’Anas in una nota in cui aggiunge che “il completamento degli interventi da parte di Enel è previsto entro il pomeriggio di oggi”.