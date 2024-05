Avellino-Catania in diretta su Sestarete

Match in programma sabato alle 20.30

CATANIA – Conto alla rovescia per il ritorno dei Quarti di finale dei play off, Avellino-Catania in programma sabato alle ore 20.30. Il match verrà trasmesso in chiaro sul canale 81 del digitale terrestre (visibile in tutta la Sicilia) grazie all’esclusiva del Gruppo RMB realizzata in collaborazione con DomusBet.TV e Catanista Redazione.

Collegamenti dalle ore 19 con in studio Andrea Lodato e Stefano Auteri in diretta con il Partenio e l’inviato Marco Massimino Cocuzza. Dalle 20.20 Telecronaca Live del Match Avellino -Catania di Attilio Scuderi e commento tecnico di mister Lucio Tosto.

Al termine della gara la Mixzone con le interviste ai protagonisti.