Avimecc Modica, primo successo esterno contro Shedipharma Sorrento

MODICA (RG) – Una super Avimecc Volley Modica passa con autorità in tre set sul campo della Shedirpharma Sorrento e ottiene il primo successo della stagione lontano dal “PalaRizza”.

Il sestetto dei coach Giancarlo D’Amico e Enzo Di Stefano hanno impiegato 78′ per portare via i tre punti dal “PalaTigliana”, dominando per quasi tutto il match la compagine di casa che forse non si aspettava una squadra così determinata.

Un Francesco Quagliozzi in gran vena (18 punti a referto) ha spinto la squadra alla vittoria con la collaborazione di Capelli e Chillemi in doppia cifra, che hanno sfruttato al meglio le “invenzioni” in regia di Putini.

LA CRONACA

Dopo un sostanziale equilibrio nelle prime fasi del parziale d’apertura che ha visto i modicani leggermente indietro (8/7) nel punteggio, la formazione della Contea ha alzato i ritmi e per i sorrentini è diventato tutto più difficile. Le battute modicane mettono in difficoltà la ricezione campana e le conclusioni delle “bocche di fuoco” fanno male alla difesa di casa. A metà frazione Modica è già avanti (14/16) e un break di 2/5 indirizza il set verso i siciliani (21/16) che nel finale gestiscono bene il vantaggio e chiudono il set con un eloquente 19/25 a proprio favore in 23′ di gioco.

Al cambio di campo Sorrento è ancora frastornato dalle giocate di Raso e compagni e il break di 0/8 indirizza subito anche il secondo set. Sorrento prova a reagire, ma a metà parziale i biancoazzurri sono sempre largamente avanti (8/16). Modica non lascia nulla al caso e entra nella fase finale della frazione con un larghissimo 10/21 che per i padroni di casa è impossibile recuperare e il 14/25 finale che da il 2 – 0 all’Avimecc è la cartina tornasole di quanto sia schiacciante la superiorità dei ragazzi della Contea.

Un po’ più equilibrato, l’inizio del terzo set, con Sorrento che prova a reagire, ma con Nastasi che primeggia in seconda linea recuperando palloni giocabili per la regia di Putini che innesca con precisione gli attaccanti modicani per Sorrento c’è poco da fare. A metà frazione Modica è già avanti di 5 (11/16) e deve solo gestire le fasi finali, quando Sorrento prova una reazione d’orgoglio e si riporta a – 3 (18/21). Ma Modica sente ormai vicino il successo pieno e con un break di 1 – 4 chiude in 30′ di gioco set e partita e si porta a casa tre punti pesanti e la consapevolezza di essere squadra capace di dare fastidio a chiunque si trovi nel cammino dei biancoazzurri.

IL TABELLINO

Shedirpharma Sorrento 0

Avimecc Volley Modica 3

Parziali: 19/25, 14/25, 19/25

Shedirpharma Sorrento: Aprea, Pontecorvo, Piedepalumbo, Starace 10, Ruzzi 3, Albergati 8, Gargiulo, Grimaldi 2, Remo 4, Cuminetti 11, Donati (L), n.e.: Imperatore. All. Nicola Esposito.

Avimecc Volley Modica: Raso 3, Capelli 17, Putini 3, Chillemi 11, Quagliozzi 18, Garofolo 6, Nastasi (L1), n.e.: Turlà, Aiello (L2), Firringieli, Princi, Saragò, Petrone. All. Giancarlo D’Amico.

Arbitri: Alberto Dell’Orso di Pescara e Mariano Gasparro di Agropoli.