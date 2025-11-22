In un’occasione avrebbe anche aggredito la donna, strappandole la collana

CATANIA – La polizia ha eseguito l’aggravamento della misura cautelare disposta dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un catanese di 37 anni. La decisione è stata presa perché l’uomo non avrebbe rispettato il divieto di avvicinamento all’ex compagna.

L’uomo, infatti, avrebbe violato più volte le prescrizioni imposte dal provvedimento a suo carico. Non solo si sarebbe avvicinato alla vittima, ma l’avrebbe anche minacciata verbalmente e aggredita fisicamente. In un’occasione, si sarebbe avvicinato a tal punto da riuscire a strappare di dosso alla donna una collana e una borsetta.

La decisione dell’autorità giudiziaria

Il 37enne avrebbe poi proseguito con le sue condotte del tutto inconciliabili con la misura cautelare cui era sottoposto. Nell’ultimo caso, si sarebbe recato nei pressi dell’abitazione della vittima e avrebbe immortalato il momento facendo una diretta sui suoi canali social.

Per le gravi violazioni, la magistratura ha disposto con ordinanza la sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania. Il 37enne è stato portato in carcere.