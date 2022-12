Bagheria, attivato il sistema di pesistica per la spazzatura

I cittadini potranno usufruire di scontistiche sulla tassa della Tari

BAGHERIA (PA) – “Più differenzi, più conferisci rifiuti correttamente differenziati, più risparmi” è lo slogan che ha lanciato AMB per annunciare la partenza del secondo servizio di pesatura dei rifiuti differenziati, dopo quello di piazza Indipendenza, anche presso il CCR, il centro di raccolta dei rifiuti differenziati di contrada Lanzirotti.

Tutti i cittadini che vogliamo fruire del servizio, a partire da oggi, primo dicembre, oltre a piazza Indipendenza, potranno recarsi anche in contrada Lanzirotti, anche i cittadini che fruiscono del servizio di raccolta porta a porta potranno portare i proprio rifiuti correttamente differenziati al CCR dove verranno pesati. Il sistema di pesatura dei rifiuti permetterà uno sconto della tassa della tari così come già avvenuto per gli utenti che si recano all’ecopunto di piazza Indipendenza. Il cittadino potrà recarsi presso l’isola ecologia di Lanzirotti dalle ore 6.00 alle ore 12.00 del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato.

All’inaugurazione del nuovo centro di pesatura erano presenti il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, l’assessore all’Igiene Urbana Giuseppe Tripoli, il presidente di AMB Vito Matranga, il vice presidente di AMB Giuseppe Norata ed il presidente di Legambiente Bagheria Luigi Tanghetti.

“Stiamo portando avanti quello che avevamo detto agli elettori nell’Aprile del 2019, avevamo detto che avremmo aperto altri ecopunti oltre quello di Incorvino, e lo abbiamo fatto, che avremmo aumentato, grazie a quanto fanno i cittadini, la percentuale di rifiuti differenziato e avviene costantemente – dice il sindaco Filippo Maria Tripoli – ci sono state vicine le associazioni, come Legambiente che hanno fatto da stimolo per migliorare sempre più“.

“E’ un ulteriore servizio che offriamo alla cittadinanza, potendo garantire anche una scontistica – dice l’assessore Tripoli – facciamo appello alla cittadinanza affinché ne fruiscano per aiutarti a tenere il paese più bello e pulito“.