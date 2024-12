Bagheria, di notte a passeggio nonostante i domiciliari: denunciato

Un altro uomo è stato trovato alla guida con il tasso alcolemico ben oltre il limite

BAGHERIA (PALERMO) – I carabinieri di Bagheria, nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio nei luoghi della movida al fine di garantire una cornice di sicurezza anche durante il periodo delle festività natalizie, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Termini Imerese due uomini entrambi del luogo per evasione e per guida in stato di ebrezza.

Un 39enne già sottoposto alla misura restrittiva della detenzione domiciliare, è stato notato in orario notturno fuori dalla propria abitazione. Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato di eludere il controllo e ha provato a coprirsi il volto ma, il suo diversivo non ha avuto gli effetti desiderati. Riconosciuto, è stato fermato e sottoposto ad accertamenti che, hanno fatto emergere l’assenza di permessi dell’Autorità Giudiziaria che lo autorizzavano ad allontanarsi dal proprio domicilio.

Un 24enne alla guida di una autovettura tra le vie cittadine, è stato fermato durante un posto di controllo e sottoposto alla verifica dei requisiti inerenti le norme comportamentali del codice della strada.

I carabinieri hanno appurato che il ragazzo aveva difficolta a parlare ed emanava un forte alito vinoso. Sottoposto ad accertamento mediante etilometro, è stato sorpreso con un tasso alcolemico pari a 2,13 g/l, oltre il limite previsto dalla norma di settore ed i militari, hanno proceduto alla revoca della patente di guida.

Complessivamente sono state identificate 65 persone, controllati 52 veicoli, segnalate 2 persone alla Prefettura di Palermo quali assuntrici di sostanze stupefacenti con contestuale sequestro di modiche quantità di cocaina e hashish ed elevate 8 sanzioni al codice della strada per un ammontare complessivo di euro 1347.