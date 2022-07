Bagheria, domenica 3 giugno stop al conferimento dei rifiuti

L’amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare quanto più possibile nella differenziazione dei rifiuti

BAGHERIA (PA) – L’AMB, l’azienda comunale che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, ricorda che per i problemi legati al TMB di Trapani Servizi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati, domani, domenica 3 luglio l’azienda è costretta ad interrompere la raccolta ed il relativo conferimento di residuo-secco (non ulteriormente differenziabile) e pertanto non si espone alcun rifiuto domenica sera dalle 19 alle 22.

La sospensione temporanea del servizio è dovuta quindi al fatto che a Trapani fanno scaricare solo un mezzo al giorno, equivalente della raccolta degli abbandoni giornalieri a Bagheria.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare quanto più possibile nella differenziazione dei rifiuti.

“Assistiamo ancora oggi, ad abbandoni, di gente che si ostina a non differenziare, incurante di tutto e di tutti – dice il presidente di Amb, Vito Matranga che aggiunge: la situazione discariche è disastrosa, però, nonostante tutto, siamo sempre sul campo a fare il nostro dovere, per questo ringrazio tutti gli operatori AMB che combattono contro l’ostinazione di chi non differenziando non capisce i danni perpetrati all’ambiente e anche al clima”.