PALERMO – Rubata la cassette delle offerte nella chiesa di San Pietro a Bagheria (Pa).

Qualcuno si è introdotto nel complesso parrocchiale e ha preso la cassetta che si trova nella candele votive accanto all’immagine di Gesù ed è fuggito via.

Il parroco Salvatore Pagano ha presentato denuncia ai carabinieri.

Dopo alcune ricerche la cassetta è stata ritrovata aperta, in una stradina nei pressi della parrocchia. Sono in corso indagini per risalire all’autore del furto.