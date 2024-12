Bagheria, il comune pubblica i video di chi abbandona i rifiuti

I responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica

BAGHERIA (PALERMO) – L’Amministrazione Comunale di Bagheria intensifica la sua battaglia contro l’inciviltà dell’abbandono dei rifiuti.

Grazie al sistema di videosorveglianza, sempre più efficace, sono stati individuati e sanzionati numerosi cittadini che hanno gettato indiscriminatamente i propri rifiuti in luoghi non autorizzati.

Il comune di Bagheria ha pubblicato, sul proprio canale YouTube, i video dei cittadini che hanno trasgredito le regole gettando rifiuti in maniera indiscriminata.

Le zone più colpite da questo fenomeno rimangono le periferie, in particolare, le telecamere hanno ripreso numerosi abbandoni in via Parisi (7), via Pagano (4), via Lo Re (3), quest’ultima interessata da un nuovo episodio proprio nelle ultime ore.

I responsabili degli abbandoni illeciti, identificati grazie alle riprese video, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica, ad alcuni di loro sono state contestate sanzioni amministrative. La Polizia Municipale è intervenuta anche in via Dolceimpoverile dove di continuo si forma una discarica a cielo aperto, procedendo a 30 intimazioni di pulizia e recinzione di terreni.