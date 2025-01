Bagheria, lanciò una bici contro i poliziotti: un uomo ai domiciliari

La decisione del gip del tribunale di Termini Imerese

PALERMO – Il gip del tribunale di Termini Imerese ha disposto la custodia cautelare, con l’applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un disoccupato bagherese di 46 anni V. M., indagato per violenza, minacce, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo si era scagliato contro i poliziotti che stavano identificando il figlio, lanciando contro di loro una bicicletta elettrica, e per questo era stato denunciato a piede libero.

Il sostituto procuratore di Termini Imerese, Lorenza Turnaturi, ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare per la “pericolosità sociale” dell’uomo. La vicenda è iniziata lo scorso ottobre nel corso di un incidente stradale in via Consolare, a Bagheria. A intervenire erano state alcune pattuglie di polizia che stavano effettuando i rilievi.

Nel corso degli accertamenti un giovane, figlio dell’uomo ora ai domiciliari, era passato da lì per caso e, come ricostruito, aveva iniziato a sbeffeggiare gli agenti che lo hanno bloccato e identificato. A breve distanza c’era il padre che, vedendo la scena, sarebbe arrivato a bordo di una bici elettrica che poi avrebbe scagliato contro gli agenti. Gli agenti sono rimasti feriti e i colleghi hanno portato padre e figlio in commissariato.