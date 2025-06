Crolla il muro durante i lavori in casa: bagherese muore in Sardegna

In tanti conoscevano Nicolò Spingola, ex titolare di una cartoleria

PALERMO – Stava effettuando dei lavori in casa, ma il muro che stava demolendo è crollato, travolgendolo. E’ rimasto schiacciato sotto il suo peso Nicolò Spingola, 75enne di Bagheria che abitava a Sestu, in provincia di Cagliari.

Bagherese muore in Sardegna: i soccorsi

Pensionato, in tanti lo conoscevano perché per molto tempo aveva gestito una cartoleria. La tragedia è avvenuta in via Leopardi, da cui la moglie ha lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per Spingola non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate, il decesso sarebbe avvenuto ancor prima dell’arrivo delle ambulanze.

Stava utilizzando un piccone

In base a quanto ricostruito, il pensionato avrebbe deciso di effettuare alcuni lavori di manutenzione all’interno dell’appartamento e per abbattere parte di una struttura in muratura avrebbe utilizzato un piccone.

L’ultimo saluto

Il cedimento è avvenuto improvvisamente, non lasciandogli scampo. I carabinieri hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dell’incidente, mentre la salma è stata riconsegnata alla famiglia per la celebrazione dei funerali che si svolgeranno domani, 24 giugno.

