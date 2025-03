Trasportato con urgenza al Cannizzaro di Catania

CATANIA – Un bambino di 18 mesi sarebbe rimasto gravemente ustionato in un incidente domestico avvenuto in un’abitazione di Vittoria, nel Ragusano.

Per il piccolo è stato disposto il trasferimento d’urgenza, con un elicottero del 118, all’ospedale Cannizzaro di Catania per essere preso in cura dagli specialisti del Centro ustionati.

Il viaggio è ostacolato dalle cattive condizioni meteo lunga la rotta.