L'annuncio del Comune

BAGHERIA – Il Comune di Bagheria comunica che Cesareo Gomez Rodriguez, l’uomo di 87 anni di cui si erano perse le tracce nelle prime ore di domenica mattina, è stato ritrovato. L’uomo è stato individuato nei pressi della stazione di servizio situata in zona Leonardo Sciascia.

Nonostante il comprensibile stato confusionale e il senso di smarrimento, le prime informazioni confermerebbero che il signor Cesareo è in buone condizioni fisiche generali. Sul posto è già intervenuto il personale del 118 per sottoporlo a una visita di controllo precauzionale e prestargli la prima assistenza. Sul posto anche la Protezione civile.

L’Amministrazione Comunale, nella figura dell’assessore Emanuele Tornatore, rivolge un profondo ringraziamento alla polizia, ai vigili del fuoco, ai carabinieri, alla polizia municipale, ai volontari della Protezione civile e a tutti coloro che hanno collaborato attivamente alle ricerche, dimostrando ancora una volta il grande cuore della comunità di Bagheria.