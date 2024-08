Bagnaia vince Sprint in Austria e affianca Martin in vetta

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Pecco Bagnaia (Ducati), con il tempo di 20’59″768, ha vinto la gara Sprint in Austria, precedendo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +4″673). Terzo posto per Aleix Espargarò (Aprilia, +7″584), quarto Enea Bastianini (Ducati, +9″685), quindi la Ktm di Jack Miller (quinto a 10″421). Sesto posto per Franco Morbidelli (Ducati Gresini, +10″523), settimo il sudafricano Brad Binder (Ktm, +10″941). Ottava posizione per l’italiano Marco Bezzecchi (Ducati VR46, +11″982), nono Pol Espargarò (Ktm, +15″101) e decimo Pedro Acosta (Ktm, +16″611), a chiudere la Top Ten. E’ caduto, a pochi giri dalla fine, Marc Marquez che si è dovuto ritirare.

Con questa vittoria Bagnaia raggiunge Martin in vetta alla classifica piloti, con 250 punti. Domani tutti di nuovo in pista per la gara sul circuito di Spielberg.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).