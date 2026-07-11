Balestrate, uomo accoltellato dopo una lite

La vittima è stata colpita al collo

BALESTRATE (PALERMO) – Un uomo di 47 anni, Marco Cardinale, è stato accoltellato la scorsa notte a Balestrate, in provincia di Palermo, nel corso di una lite nei pressi del corso principale, in via Madonna del Ponte. Fortunatamente le sue condizioni non sono così gravi.

Arrestato l’aggressore

L’aggressore, il 43enne Giuseppe Ragona, è stato arrestato dai carabinieri in seguito all’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. L’accusa per lui è di tentato omicidio.

La lite

L’aggressione è avvenuta intorno all’una. Secondo una prima ricostruzione, l’indagato, ubriaco, per futili motivi, ha aggredito verbalmente Cardinale in strada. Il 43enne dopo essersi allontanato è tornato sul posto dopo pochi minuti e dopo aver individuato l’uomo con cui aveva appena litigato, gli si è avvicinato e lo ha colpito al collo con un coltello, per poi darsi alla fuga per far perdere le proprie tracce.

La vittima è stata soccorsa e trasportata presso l’ospedale di Partinico venendo dimessa con una prognosi di 12 giorni e due punti di sutura. L’aggressore è stato portato nel carcere Pagliarelli di Palermo.